Австрійці хочуть збільшити частку в «Міжнародних авіалініях України»

Представники компанії «Австрійські авіалінії» 15 липня на зустрічі з керівництвом Державіаадміністрації в Міністерстві транспорту і зв`язку України висловили бажання підвищити свою процентну частку у володінні пакетом акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансзв’язку.

Згідно з інформацією прес-служби, крім того, гендиректор «Австрійських авіаліній» в Україні Фрідріх БУРГЕР повідомив про наміри компанії збільшити кількість рейсів до Києва та інших міст України.

Як зазначають в міністерстві, "представники Державіадміністрації взяли до уваги всі побажання австрійської сторони, і найближчим часом планується призначити дату для більш детальних переговорів з приводу озвучених питань".

Як повідомляв УНІАН, один із акціонерів «Міжнародних авіаліній України» - Європейський банк реконструкції і розвитку в 2006 р. заявив про необхідність зменшити частку держави в статутному капіталі МАУ.

При цьому в самій МАУ були не проти і розраховували на завершення переговорів у 2007 р. На початку грудня 2006 р. ЄБРР запропонував Україні розробити план приватизації МАУ шляхом збільшення статутного фонду компанії. При цьому розглядався варіант, коли держава відмовиться від викупу цінних паперів емісії та їх викуплять акціонери.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Міжнародні авіалінії України" - другий за величиною пасажирський авіаперевізник в Україні - створено в листопаді 1992 року.

У держвласності перебуває 61,6% статутного фонду компанії, 22,5% належить австрійській Аustrian Airlines, 9,9% - Європейському банку реконструкції і розвитку, 6% – міжнародній лізинговій компанії AerCap.