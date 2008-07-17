Луганськ і Ростов об'єднаються

У Луганську обговорили питання створення з Ростовською областю єврорегіону „Донбас”

Луганськ. 16 липня. УНІАН. У Луганську відбулося засідання робочих груп Луганської і Ростовської областей щодо створення єврорегіону „Донбас” на прикордонних територіях цих двох областей.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором засідання виступило Міністерство регіонального розвитку і будівництва України з метою визначення пріоритетів у роботі майбутнього єврорегіону, узгодження проблемних питань і вироблення практичних механізмів створення єврорегіону.

Ростовську область на засіданні представляла делегація на чолі із заступником міністра економіки, торгівлі, міжнародних і зовнішньоекономічних зв`язків області Валерієм ЄВТЄЄВИМ.

Як заявив під час засідання директор Департаменту міжнародної співпраці, інвестиційного розвитку і з питань європейської інтеграції Міністерства регіонального розвитку і будівництва України Вячеслав ТОЛКОВАНОВ, «ключове міністерство на сьогодні не бачить перешкод для створення Єврорегіону “Донбас».

За його словами, «сьогодні лише залишилося узгодити ряд технічний моментів і привести до ладу документи відповідно до законодавства обох держав».

В.ТОЛКОВАНОВ також відзначив необхідність і перспективність розвитку ряду напрямів, що є у програмі трансграничної співпраці Луганської області. На його думку, найперспективнішими є: розвиток співпраці луганських і ростовських промислових кластерів, прикордонної інфраструктури (будівництво доріг і транспортних коридорів), вирішення природоохоронних проблем, молодіжна співпраця і міжвузівські контакти в галузі освіти і науки, розвиток трансграничних містобудівних проектів, реалізація яких можлива як за рахунок інвестицій, так і із залученням коштів з держбюджету.

Як зазначив в свою чергу В.ЄВТЄЄВ, сьогодні вже не стоїть питання: створювати чи не створювати єврорегіон, мета зустрічі - прискорити цей процес. «Головне сьогодні пройти всі етапи узгодження – ми в Москві, ви в Києві», - наголосив він.

*** Нині на території України діють 7 єврорегіонів. Серед них три спрямовані на трансграничну співпрацю з прикордонними територіями Російської Федерації: «Слобожанщина» (Харківська область - Білгородська область), «Ярославна» (Сумська - Курська області) і «Дніпро» (Чернігівська, Гомельська і Брянська області).