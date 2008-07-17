Міліція знайшла плантацію маку 100 га - "нічийну і дикорослу"

Співробітники УМВС і УСБУ в Одеській області виявили в приміському Біляївському районі 100-гектарну плантацію маку.

Про це сьогодні повідомив УНІАН керівник прес-групи облуправління СБУ Володимир РОМАНЕНКО.

За його словами, «до УСБУ надійшли відомості про нелегальний посів, і співробітники відомства разом із працівниками міліції провели перевірку». Навколо плантації маку, яка є правильним прямокутником, висіяно траву. Із зібраного врожаю, який буде знищено, могло вийти понад 100 тис. стаканів макової соломки, кожний з яких коштує 30 дол.

Тим часом, зазначають у СБУ, представники сільради запевняли правоохоронців, що ділянка – нічийна, знайдений мак - дикорослий, а то, що засіяна плантація має вигляд прямокутника, – чиста випадковість.