Українці подолали 65 кілометрів між Гаагою та Амстердамом: закликали нідерландців підтримати Угоду про асоціацію (фото)

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, у велопробігу від Гааги до Амстердаму взяли участь 24 українця, пробігли цю дистанцію - семеро з різних міст України - Києва, Чернівців, Одеси, Житомира, з Волині.

Володимир Котик з Житомира в коментарі УНІАН зазнавив, що ця акція проводиться для того, щоб показати, що українці "такіж ж самі європейці, як і нідерландці, і щоб вони нас підтримали". "Мені подобаються Нідерланди, але в моєму серці - Україна, і я хочу змінити свою країну на краще", - наголосив він.

"Україна - це Європа! Скажи Україні - так!" - скандували учасники акції, яка завершилася виконанням гімну. Учасники акції прибули спочатку на площу Рембранда, де на них чекали українці, які проживають в Нідерландах, і які також прикрасили площу українськими прапорами, навіть скульптури, які відтворюють знаменита картину Рембранда "Нічний дозор" були "вдягнуті" в українську символіку. Перехожим роздавали яблука, як символ плодючості країни.

Читайте такожУгода про асоціацію Україна-ЄС відповідає інтересам Нідерландів та всієї Європи - Держдеп США

Говорячи про важливість Угоди, Кундерс зазначив, що для Нідерландів важливі "три речі". "Для всіх нас важлива країна, яка безпечна, важливі інвестиції в стабільність. Важливо, щоб Україна боролася з корупцією, змогла оберігати свої кордони. Друге, що важливо: вчора триста нідерландських компаній виявили зацікавленість прийти в Україну, це не тільки міжнародні компанії. Третє - важливо разом з іншими країнами захищати свободу в Європі. Це - практично і прагматично, типово по-нідерландському", - сказав глава зовнішньополітичного відомства Нідерландів.Друга половина заходу пройшла на площі Дам, де за участю провідних політиків цієї країни та міністрів закордонних справ Нідерландів Берта Кундерса та України Павла Клімкіна пройшов мітинг на підтримку Угоди про асоціацію.

Кундерс наголосив, що українці не хочуть "більше жити у пострадянській структурі олігархії та корупції, тому Угода про асоціацію є важливою".

Читайте такожЗМІ: У Нідерландах пропагандисти Кремля лякають гнівом Путіна прихильників асоціації з Україною

В інтерв'ю журналіста міністр констатував, що йому не відомо, якими будуть результати референдума. "Екзіт- пол показує позитивний результат, але ми повинні подивитися. Я сподіваюся, що він буде позитивним", - додав Кундерс.

У свою чергу український міністр звернувся до Нідерландів з проханням підтримати Угоду про асоціацію. "Важливо мати програму європейських реформ в Україні, важливо посилити в Україні захист прав людини, і моє прохання до вас - будь ласка, прийдіть і проголосуйте "так", тому що ви голосуєте для України, для Європи і також для Нідерландів, тому що через роки ви будете почувати себе в Україні, як вдома - будуть однакові стандарти, будуть однакові стандарти для підприємців, які прийдуть до нас, для нідерландських фермерів. Будь ласка, прийдіть і проголосуйте "так", - закликав Клімкін.

Читайте такожКличко закликав розвінчувати поширені РФ у Нідерландах міфи про асоціацію України та ЄС

Міністр подякував всім учасникам заходу, що відбувся. "Це була фантастична кампанія. Навіть, якщо б не було цього референдуму, цей виклик ми використали для того, щоб показати сучасну європейську Україну Голандії", - переконаний він.

Клімкін попросив "не сварити його" за те, що проїхав велосипедом тільки пару кілометрів по Амстердаму (анонсувалося, що він очолить групу). "Я всім дуже вдячний, всім, хто їхав разом і всім, хто міг показати, що українці і голандці мають бути разом. Угода - це не тільки політичні та економічні речі, це - люди, які так чи інакше працюють разом. І саме за це - велике спасибі", - сказав глава зовнішньополітичного відомства України.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Референдум був ініційований групою GeenPeil.