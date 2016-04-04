На Яворівському полігоні підірвався на міні черговий шукач металобрухту
09:16, 04 квітня 2016Суспільство
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У Львівській області 44-річний місцевий житель підірвався на міні на території Яворівського військового полігону.
Чоловік шукав метал і підірвався на міні / ulvovi.com
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 3 квітня, до 8-ї клінічної лікарні Львова у тяжкому стані поступив житель смт Магерів Жовківського району з діагнозом «мінно-вибухова травма тіла».
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Попередньо встановлено, що чоловік підірвався на вибухонебезпечому предметі під час пошуків металобрухту на Яворівському полігоні.
Потерпілого прооперовано, він перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Стан чоловіка на ранок 4 квітня – тяжкий, йдеться в повідомленні.
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