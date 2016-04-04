Скандального суддю Вовка знов відсторонили від роботи

Як повідомляє ТСН, суддя Вовк, який виносив вирок нинішньому лідеру фракції БПП Юрію Луценку, відсторонений строком на два місяці.

У свою чергу сам скандальний суддя після засідання ВККСУ сказав, що все одно не припинить ходити до Печерського суду, бо "відчуває обов'язок".

"Мій обов'язок є ходити на роботу – я ходжу на роботу, але зарплату не отримую. А потім, коли вже скасовується рішення вищої комісії, ці гроші повертаються", - розповів Вовк.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Вищий адміністративний суд України скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відсторонення судді Печерського райсуду м. Києва Сергія Вовка від посади судді.

Однак у Генпрокуратурі з рішенням суду не погодились і заявили про намір повторно звернуться до ВККСУ з клопотанням про відсторонення судді Вовка від займаної посади.

Вовк підозрюється у зловживанні службовим становищем і винесенні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі. Зокрема, він відомий тим, що засудив на чотири роки в'язниці екс-міністра внутрішніх справ, нинішнього голову фракції БПП Юрія Луценка.