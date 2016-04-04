Захист Савченко спробує переконати її подати апеляцію, завтра вступає в силу вирок

Про це повідомив один з адвокатів Савченко Микола Полозов, повідомляє ТАСС.

Захист Надії Савченко вважає, що вирок потрібно оскаржувати, понеділок - останній день, коли є така можливість, так як з вівторка, 5 квітня рішення суду вступить в силу.

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"Їй вручили вирок 25 березня, відповідно, він набирає чинності о 00.00 мск 5 квітня. Ми відвідаємо 4 квітня після обіду. Будемо вести розмови щодо подання апеляційної скарги, оскільки сьогодні останній день, коли є така можливість. Ми будемо намагатися переконати Савченко, що це треба. Це, як мінімум, дозволить їй перебувати в слідчому ізоляторі. Ще один з аргументів - що без апеляції вона не може розраховувати на ЄСПЛ", - сказав Полозов.

Він також повідомив, що його підзахисна навряд чи погодиться оскаржити вирок, так як неодноразово заявляла, що цього не буде.

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"Наскільки мені відомо, відразу після вступу вироку в законну силу, Київ направить екстрадиційний запит про передачу для відбування покарання Савченко в Україні. Складно говорити, коли саме вони будуть направляти. Йшла розмова - зі вступу вироку в законну силу", - сказав адвокат Полозов.

За його словами, у Росії буде можливість дати відповідь протягом 60 днів після отримання звернення.

"Розгляд цього запиту у відповідності з Конвенцією (про передачу засуджених осіб 1983 року і Кримінально-процесуальним кодексом РФ) здійснюється протягом місяця, але може бути ще додатковий місяць, тобто граничний термін - 60 днів. Її повинен опитати прокурор, заповнити відповідні графи в документах, і після цього приймається рішення", - сказав співрозмовник.

Полозов пояснив, що, незалежно від дати отримання звернення про передачу, Савченко можуть етапувати до місця відбування покарання в будь-який день після вступу вироку в силу.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 3 квітня заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв анонсував важливі новини про звільнення Савченко.

При цьому він зазначив, що під час свого візиту в США минулого тижня президент Петро Порошенко "активно працював над поверненням Савченко в Україну".