Через конфлікт на сході України 1,5 мільйони людей опинилися на межі голоду - ООН
Два роки конфлікту на сході України призвели до того, що 1,5 мільйони українців зіштовхнулися із загрозою голоду.
З них 300 тисяч людей відчувають гостру нестачу продовольства і потребують термінової допомоги.
Про це повідомили у Всесвітній продовольчій програмі (ВПП), яка має намір у першій половині цього року щомісяця забезпечувати допомогою 270 тисяч осіб з числа найбільш вразливих категорій населення.
«Два роки насильства, обстрілів, життя в страху залишили незгладимий слід у житті тисяч людей на сході України», - заявив представник ВПП ООН на Україні Джанкарло Стоппоні.
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«Конфлікт все ще триває, і ми повинні зробити все для того, щоб якомога швидше дістатися до цих людей. Ми закликаємо всі сторони конфлікту забезпечити повний і безперешкодний гуманітарний доступ до людей, які потребують продовольства», - додав представник ВПП.
З листопада 2014 року ВПП надіслала термінову продовольчу допомогу для понад півмільйона жителів сходу України. 370 тисяч осіб отримують від ВПП щомісячні продуктові набори і 180 тисяч осіб - ваучери для придбання продовольства на ринках.
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Найсерйознішу нестачу продовольства відчувають мешканці непідконтрольних уряду України районів Луганської області та населених пунктів уздовж «лінії конфлікту».