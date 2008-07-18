У справі про розстріл у Львові багато цікавої інформації - Луценко

Міліція не розглядає політичної версію вбивства двох бізнесменів, що сталося 17 липня у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО на брифінгу для преси у Чернігівській області.

Він підкреслив, що міліція не розглядає політичну версію. «Ми розглядаємо версію про зведення рахунків у зв’язку з бізнесовою діяльністю, а також можлива версія внутрішньокланових розбірок на території Львівщини», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він відмовився прогнозувати, коли буде завершено розслідування. Водночас, він повідомив, що вчора до Львова виїхав начальник департаменту карного розшуку генерал Василь ПАСКАЛ, який на місці з бригадою досвідчених криміналістів буде розслідувати цю справу.

«Ми сподіваємось на оперативну удачу, яка допоможе якнайшвидше розкрити це вбивство», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що у цій справі є багато цікавої інформації, в тому числі щодо зброї, яка використовувалась, щодо автомобіля, «цікаві кола зв’язків постраждалих – вони знаходилися у полі зору правоохоронних структур, є різні версії з цього приводу, але я не можу їх коментувати, бо фактично такі вбивства або розкриваються швидко, або ні».

Як повідомляв УНІАН, двоє бізнесменів, співвласників Львівської інвестиційної будівельної компанії Ігоря Кульчицького та Павла ФЕДІВА, було розстріляно впритул невідомими 17 липня у центрі Львова.

По дорозі до лікарні один з бізнесменів І.Кульчицький, 1973 року народження, від отриманих кульових поранень помер. Інший потерпілий у важкому стані доставлений в реанімаційне відділення лікарні.

Основною версією, що відпрацьовується правоохоронцями, є їхня діяльність у будівельному бізнесі.