Двоє вимагали за заручника 50 тисяч доларів

У Донецьку затримано двоє громадян, які взяли в заручники підприємця з Миколаївської області й вимагали за його звільнення 50 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, у середині липня поточного року в управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Миколаївській області звернулася із заявою дружина приватного підприємця. Жінка розповіла, що її чоловік виїхав на своєму автомобілі в Донецьк для підписання комерційного контракту, проте після прибуття на місце перестав виходити на зв`язок. Через добу підприємець зателефонував дружині й попросив вислати 50 тис. доларів. Чоловік пояснив, що якщо гроші не вишлють, його не залишать у живих. Жінка мусила переслати за вказаною чоловіком адресою частину суми.

В результаті оперативних заходів, проведених працівниками УБОЗ ГУМВС у Донецькій області, вдалося встановити будинок і квартиру в Київському районі Донецька, де зловмисники утримували підприємця. З`ясувалося, що комерсанта викрали, до нього застосовували фізичне насильство, а за звільнення вимагали викуп у розмірі 50 тис. доларів.

Під час міліційної операції за участю бійців спецпідрозділу "Сокіл" донецькі правоохоронці затримали двох викрадачів. Ними виявилися 53-річний житель Миколаївської області і 50-річний житель Донецька, раніше неодноразово судимий, у тому числі за вимагання.

Щодо підозрюваних порушили кримінальну справу за ст. 189 КК України - "вимагання". Підозрювані арештовані, слідство триває.