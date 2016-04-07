Субсидія на наступний опалювальний період буде продовжена автоматично - Розенко

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, про це в ефірі "Радио Вести" заявив глава відомства Павло Розенко.

"Система субсидій досить непогано спрацювала. На сьогодні близько 6 мільйонів українських родин, які оформили субсидії, захищені внаслідок підняття тарифів на газ та житлово-комунальні послуги", - повідомив він.

За словами міністра, система субсидій буде продовжена і наступний опалювальний період.

"Більше того, ми зробили систему субсидій автоматичною. І на наступний період тим людям, які знаходяться сьогодні в системі субсидій, вона буде продовжена автоматично. Без додаткового звернення до управлінь соцзахисту", - наголосив Розенко.

У прес-службі також нагадали, що у державному бюджеті України на 2016 рік на житлові субсидії передбачено 35 мільярдів гривень.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Держстату, сума призначених субсидій у січні-лютому 2016 року зросла в 14 разів.

При цьому середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у лютому 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився в 4,2 рази – до 1,4 тис. грн.

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