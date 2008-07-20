Міністр придумав, де взяти гроші на культуру

Міністерство культури і туризму ініціює створення Національного інноваційного фонду української культури, який займатиметься фінансуванням національних стратегічних культурних програм.

Про це у статті «Національна культура - це і є національна ідея» у газеті «Дзеркало тижня» , повідомив міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН.

«Для розв’язання нових завдань у напрямах стратегічних проривів ми ініціюємо створення Національного інноваційного фонду української культури, - зазначив міністр. - Він має фінансувати національні стратегічні програми, які на конкурсній основі реалізуються через грантові та операційні проекти».

На його думку, рішення, пов’язані з розподілом грантів, повинні приймати незалежні експертні ради. «Ухвали про надання грантів повинна приймати громадська рада експертів», - наголосив В.ВОВКУН.

Міністр назвав велику кількість джерел для можливого фінансового наповнення майбутнього фонду.

«Особливий статус Фонду дозволив би йому акумулювати кошти з різних джерел, наприклад: з державного і місцевих бюджетів; з неоподатковуваних пожертв меценатів і благодійників; від спеціальних відрахувань з продажу алкогольно-тютюнових виробів, послуг грального бізнесу, продукції закордонних культурних індустрій в Україні; зі зборів від організації спеціальних лотерей та аукціонів, а також штрафів за порушення законів про культуру», - уточнив В.ВОВКУН.

За його інформацією, зараз Міністерство культури займається розробкою необхідних для функціонування інноваційного фонду документів. «Наразі розроблено концепцію діяльності цієї структури, відбувається підготовка відповідної нормативно-правової бази», - повідомив міністр.