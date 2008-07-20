У Донецьку в гаражі вибухнув автомобіль
10:44, 20 липня 2008Суспільство
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"Жигулі" на газовому обладнанні
Сьогодні близької 3-ї год. ночі у Донецьку на проспекті Ленінському в гаражі, де зберігався легковий автомобіль ВАЗ-2106 з газобалонним обладнанням, сталися два вибухи з послідуючим горінням.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, впродовж години два відділення Державної пожежної охорони пожежу ліквідували.
Жертв та постраждалих немає.
Всього минулої доби в Україні зареєстровано 141 пожежу, у тому числі в житловому секторі 85 пожеж, на яких виявлено тіла трьох загиблих осіб.
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