У Донецьку в гаражі вибухнув автомобіль

Сьогодні близької 3-ї год. ночі у Донецьку на проспекті Ленінському в гаражі, де зберігався легковий автомобіль ВАЗ-2106 з газобалонним обладнанням, сталися два вибухи з послідуючим горінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, впродовж години два відділення Державної пожежної охорони пожежу ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.

Всього минулої доби в Україні зареєстровано 141 пожежу, у тому числі в житловому секторі 85 пожеж, на яких виявлено тіла трьох загиблих осіб.