Daewoo-Lanos ударом перекинув автобус Mercedes на перехресті в Києві

13 пасажирів мікроавтобуса постраждали в ДТП на перехресті вулиць Комінтерну і Жилянської у Києві.

Як передають «Подробиці», водій автомобіля Daewoo-Lanos, рухаючись по вулиці Жилянській у напрямі вулиці Льва Толстого, не надав перевагу в русі і зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz, який їхав по головній дорозі у напрямі вулиці Саксаганського. Від сильного удару автобус перекинувся.

13 пасажирів маршрутки дістали тілесні пошкодження різного ступеня тяжкості.