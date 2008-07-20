Daewoo-Lanos ударом перекинув автобус Mercedes на перехресті в Києві

19:57, 20 липня 2008
Суспільство
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Постраждали 13 пасажирів

13 пасажирів мікроавтобуса постраждали в ДТП на перехресті вулиць Комінтерну і Жилянської у Києві.

Як передають «Подробиці», водій автомобіля Daewoo-Lanos, рухаючись по вулиці Жилянській у напрямі вулиці Льва Толстого, не надав перевагу в русі і зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz, який їхав по головній дорозі у напрямі вулиці Саксаганського. Від сильного удару автобус перекинувся.

13 пасажирів маршрутки дістали тілесні пошкодження різного ступеня тяжкості.

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