"Попросили приборкати запал": Кива розповів, як йому погрожував генерал через боротьбу з контрабандою

Про це повідомляє "112 Україна".

"Гроші купують хай не всю систему, а окремих осіб. 8 місяців тому я вийшов із зони АТО, і все це час приділяв увагу припиненню контрабандних потоків. Волноваха, Курахове, Артемівський напрямок, Зайцеве. Тоді я стикався із загрозами", - сказав Кива.

Читайте такожСкандальний наркополіцейський Кива пояснив відмову від переатестації

За його словами, зараз відсутня законодавча база для вирішення питання контрабанди в зоні АТО.

"До мене приїхав генерал. І він сказав, що мене не буде, якщо я не приборкаю свій запал у боротьбі з контрабандою. Цього генерала немає більше в правоохоронній системі. Коли подібний генерал говорить такі речі, хто зацікавлений у цьому питанні?", - задався питанням Кива.