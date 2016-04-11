У Росії суд розгляне "умовно-дострокове" звільнення майданівця, засудженого в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, засідання заплановане на 13.00 за місцевим часом.

Костенко один з багатьох громадян України, яких незаконно утримують на території РФ. За інформацією українських дипломатів, Костенко через свого адвоката надіслав заяву на адресу Мін’юсту України щодо його передачі для відбування покарання на територію України.

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Костенка у травні 2015 роки так званий Київський районний суд м. Сімферополя засудив за статтею 222 ч.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї) до покарання терміном до 4 років та 2 місяців. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років та шести місяців.

Наразі наш співвітчизник відбув покарання терміном 1 рік і 2 місяці (третину), залишок терміну становить 2 роки і 4 місяці.

За російським законодавством, за незначні злочини та злочини середнього ступеню тяжкості умовно-дострокове звільнення може бути застосовано тільки після фактичного відбуття засудженим не менш як однієї третини терміну покарання. З огляду на це Костенко подав відповідне прохання до Кірово-Чепецького районного суду.

За інформацією адвоката, позитивне вирішення цього питання є невисоким, з огляду на наявність у Костенко стягнень, які він отримав під час відбування покарання в окупованому Криму.

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Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2015 року адвокат Дмитро Сотников, який представляє інтереси незаконно засудженого в Криму активіста Майдану Олександра Костенка, направив позов в Європейський суд з прав людини і має намір подати ще дві скарги після ухвалення рішення судом касаційної інстанції.