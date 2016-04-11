НАБУ проводить виїмку документів в Держекспортконтролі у зв'язку з корупцією у відомстві

Як повідомляє ZN.UA, детективи НАБУ проводять відповідні процесуальні дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неправомірних дій співробітників Держекспортконтролю. Зокрема, в даний час у службових кабінетах чиновників виконуються дії, пов'язані з фіксацією доказів для підтвердження обставин фактів одержання неправомірної вигоди або незаконного збагачення голови служби Юрія Терещенка та інших посадових осіб.

Повідомляється, що в ході досудового розслідування детективами отримані фактичні дані, що з жовтня 2014 року з участю невстановлених посадових осіб Держекспортконтролю, Міністерства оборони України та Служби безпеки України в даному органі державної влади функціонує злочинна схема вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання у ході їх реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання і надання їм дозволів (висновків) на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів військового призначення та подвійного використання.

Також видання зазначає, що відсторонений Кабінетом міністрів від виконання повноважень на час проведення службового розслідування Терещенко, за словами працівників служби, на період роботи детективів раптово "захворів".

На початку березня посольство Словацької республіки направило Юрію Терещенко звернення щодо порушення строків видачі експортної ліцензії українській фірмі "Укрінмаш" - контрагенту однією з словацьких компаній. Посольство висловило занепокоєння можливим зривом експортних поставок продукції військового призначення українського виробництва.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року президент Петро Порошенко вимагав від Кабміну, Генпрокуратури і НАБУ активніше боротися з корупцією. Як приклад він наводив випадок Терещенка.

"Було викрито причетність до корупційних дій голови Державної служби експертного контролю Юрія Терещенка - в ході проведення обшуку за місцем його проживання виявлено частину грошових коштів, які були передані напередодні Головатому в якості хабара. Однак затримані чиновники, згідно з судовим рішенням, вийшли на свободу і відновлюються на посадах", - заявив Порошенко.