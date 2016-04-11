У Генштабі показали, як відбувається підготовка майбутніх спецпризначенців ЗСУ (фоторепортаж)

Інформацію про процес підготовки й фото ГШ ЗСУ виклав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що всі кандидати спершу проходять двотижневий курс відсіву - так звані "два тижні пекла", на цьому етапі відсіюється близько 80% претендентів.

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"Для тих, хто пройшов відбір, розпочинається піврічний курс підготовки під керівництвом військових інструкторів з країн НАТО", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що бійці, які пройшли повний курс, будуть не лише готові для виконання поставлених задач, але й в ролі інструкторів зможуть готувати бійців ССО Збройних Сил України за найвищими стандартами.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України опублікувало низку роликів, у яких закликає охочих поповнювати ЗСУ за контрактом.