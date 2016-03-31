Міноборони показало мотивувальні відео із закликами поповнювати лави контрактників у ЗСУ
Міністерство оборони України опублікувало низку роликів, у яких закликає охочих поповнювати ЗСУ за контрактом.
"Всі ми хочемо миру, але не ціною поразки. Перемагати себе, перемагати природу, перемагати ворога - це моя робота", - розповідає у відео один з офіцерів професійної української армії.
Збройні Сили України запрошують на службу за контрактом!
Збройні Сили України запрошують на службу за контрактом! Майор Євген Межевікін - кіборг "Адам", Герой України: bit.ly/1WKRCA7Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50 00 51Додаткова інформація щодо служби за контрактом у Збройних Силах України: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/iF1MCOsNgIsОпубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 24 марта 2016 г.
У ролику закликають захистити мир, підписавши контракт зі ЗСУ.
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У наступному відеозаписі Міноборони закликає поповнювати лави артилерійських військ за контрактом.
Артилерія: ЗСУ запрошують на службу за контрактом!
Артилерія: ЗСУ запрошують на службу за контрактом!Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50 00 51Додаткова інформація щодо служби за контрактом у Збройних Силах України: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/4PxKVmGxA2QОпубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 23 марта 2016 г.
"Навчився керувати великою машиною, здобув нові навички, перевірив себе на міцність, побачив світ, навчився літати, тепер я готовий до будь-якої місії", - розповідає у ролику десантник.
Десант: ЗСУ запрошують на службу за контрактом!
Десант: ЗСУ запрошують на службу за контрактом!Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50 00 51Додаткова інформація щодо служби за контрактом у Збройних Силах України: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/ohB9RS_073gОпубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 22 марта 2016 г.
До Сил спеціальних операцій запрошують чоловіків від 18 до 40 років, контракт пропонують від 6 місяців.
Сили спеціальних операцій: ЗСУ запрошують на службу за контрак...
Сили спеціальних операцій: Збройні Сили України запрошують на службу за контрактом! Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50 00 51Додаткова інформація щодо служби в ССО: (094) 440-31-38, joinsof@mil.gov.ua, www.mil.gov.ua/sso.htmlСлужба за контрактом у Збройних Силах України: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/48nAUKI3x2sОпубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 21 марта 2016 г.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Полторак заявляв, що з початку цього року на службу в Збройні сили України зарахували вже 18 тисяч контрактників. "Завдяки проведеній роботі і підвищенню грошового забезпечення, я можу доповісти, з початку цього року ми набрали вже 18 тисяч контрактників. В той час коли в минулому році до війська в місяць приходили по 200-300", - сказав він.