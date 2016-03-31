Міноборони показало мотивувальні відео із закликами поповнювати лави контрактників у ЗСУ

"Всі ми хочемо миру, але не ціною поразки. Перемагати себе, перемагати природу, перемагати ворога - це моя робота", - розповідає у відео один з офіцерів професійної української армії.

Збройні Сили України запрошують на службу за контрактом! Збройні Сили України запрошують на службу за контрактом! Майор Євген Межевікін - кіборг "Адам", Герой України: bit.ly/1WKRCA7Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50 00 51Додаткова інформація щодо служби за контрактом у Збройних Силах України: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/iF1MCOsNgIs Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 24 марта 2016 г.

У ролику закликають захистити мир, підписавши контракт зі ЗСУ.

Читайте такожПолторак розповів, коли розпочнеться демобілізація

У наступному відеозаписі Міноборони закликає поповнювати лави артилерійських військ за контрактом.

Артилерія: ЗСУ запрошують на службу за контрактом! Артилерія: ЗСУ запрошують на службу за контрактом!Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50 00 51Додаткова інформація щодо служби за контрактом у Збройних Силах України: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/4PxKVmGxA2Q Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 23 марта 2016 г.

"Навчився керувати великою машиною, здобув нові навички, перевірив себе на міцність, побачив світ, навчився літати, тепер я готовий до будь-якої місії", - розповідає у ролику десантник.

Десант: ЗСУ запрошують на службу за контрактом! Десант: ЗСУ запрошують на службу за контрактом!Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50 00 51Додаткова інформація щодо служби за контрактом у Збройних Силах України: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/ohB9RS_073g Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 22 марта 2016 г.

До Сил спеціальних операцій запрошують чоловіків від 18 до 40 років, контракт пропонують від 6 місяців.

Сили спеціальних операцій: ЗСУ запрошують на службу за контрак... Сили спеціальних операцій: Збройні Сили України запрошують на службу за контрактом! Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 50 00 51Додаткова інформація щодо служби в ССО: (094) 440-31-38, joinsof@mil.gov.ua, www.mil.gov.ua/sso.htmlСлужба за контрактом у Збройних Силах України: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/48nAUKI3x2s Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 21 марта 2016 г.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Полторак заявляв, що з початку цього року на службу в Збройні сили України зарахували вже 18 тисяч контрактників. "Завдяки проведеній роботі і підвищенню грошового забезпечення, я можу доповісти, з початку цього року ми набрали вже 18 тисяч контрактників. В той час коли в минулому році до війська в місяць приходили по 200-300", - сказав він.