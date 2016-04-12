Касько сьогодні не прийде на допит до Генпрокуратури

Про це він повідомив в ефірі Громадського.

«За мною велося стеження. Також стеження велося і за моїм адвокатом. Це є злочином. За законом, це має бути негайно внесено до Єдиного реєстру, і після цього повинне початися розслідування», — сказав Касько.

Екс-заступник генпрокурора додав, що жодних слідчих дій в приміщенні ГПУ з ним не проводилося. А вручили лише нову повістку на завтра.

«Ми їм в письмовому вигляді повідомили, що не зможемо прибути завтра на допит», — зазначив Касько.

В свою чергу, адвокат Каська Назар Кульчицький повідомив, що повістка на допит в ГПУ була підготована ще 8 квітня.

«Повідомлення про підозру було підготоване ще 8 квітня. Однак, вчора був єдиний день, коли всі адвокати були поза межами Києва», — підкреслив Кульчицький.

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Відзначимо, що фотокопію зазначеного документа виклав у Facebook член Вищої ревізійної комісії адвокатури Андрій Стельмащук.

"Цим я, Касько Віталій Вікторович, повідомляю про неможливість прибуття за викликом слідчого 12.04.2016 р. з причин несвоєчасного одержання повістки про виклик та недостатності часу для підготовки до допиту моїми адвокатами", - сказано у повідомленні.

Один з адвокатів екс-заступника генпрокурора Євген Грушовець зазначив у своєму Facebook, що за ст. 135 КПК України його підзахисного мали повідомити про допит не пізніше, ніж за три дні до нього. Відповідно до документу, Касько просить перенести допит на іншу дату і повідомити про неї в установленому законом порядку.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську зачитали підозру у скоєнні злочину.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні свідомо підробленого документа. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

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Як стверджують у ГПУ, повідомлено про підозру з дотриманням всіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська в статусі адвоката. У зв'язку з чим підозра підписана заступником генпрокурора. «Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні свідомо підробленого документа», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Сам Касько заявляє, що Генпрокуратура сфабрикувала справу стосовно нього, чим намагається його дискредитувати.