Луценко серйозно взявся за донецьку міліцію
10:06, 11 серпня 2006Суспільство
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Міністр перебував у Донецьку із суто робочим візитом
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області реорганізоване в Головне управління МВС в області.
Про це вчора в Донецьку повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО і представив начальника обласного Управління внутрішніх справ Михайла КЛЮЄВА як керівника новоутвореного главку МВС.
Як УНІАН повідомила керівник Центру по зв`язках з громадськістю обласного УВС Вікторія КУШНІР, міністр перебував у Донецьку із суто робочим візитом, формат якого не припускав спілкування з пресою.
За словами В.КУШНІР, Ю.ЛУЦЕНКО провів нараду з апаратом обласного УВС, під час якого вирішувалися кадрові питання.
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