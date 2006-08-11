Луценко серйозно взявся за донецьку міліцію

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області реорганізоване в Головне управління МВС в області.

Про це вчора в Донецьку повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО і представив начальника обласного Управління внутрішніх справ Михайла КЛЮЄВА як керівника новоутвореного главку МВС.

Як УНІАН повідомила керівник Центру по зв`язках з громадськістю обласного УВС Вікторія КУШНІР, міністр перебував у Донецьку із суто робочим візитом, формат якого не припускав спілкування з пресою.

За словами В.КУШНІР, Ю.ЛУЦЕНКО провів нараду з апаратом обласного УВС, під час якого вирішувалися кадрові питання.