Тимошенко прогнозує, що в липні в Україні буде дефляція

За підсумками двох декад липня інфляцію відзначено в двох областях України, в решті областей - дефляція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Ради інвесторів при Кабінеті міністрів України.

«За перші дві декади (липня - УНІАН), окрім двох областей, всі області України дали досить суттєву дефляцію. Цифра досить оптимістична», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ця інформація дає підставу говорити, що в липні буде відзначена дефляція.

Як повідомлялося, 16 липня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що за результатами першої декади липня в більшості областей України відмічена дефляція.

«Крім двох областей, всі області мають дуже суттєву дефляцію… І Держкомстат, і Держкомцін повністю зійшлися на цій позиції, і це свідчить про те, що ми й далі провадимо ефективну політику в боротьбі з інфляційними процесами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. В Україні в червні до травня 2008 року зростання інфляції становило 0,8%, у червні ц.р. до червня 2007 року - 29,3%.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-червень 2008 року (до грудня 2007 року)) зростання споживчих цін становило 15,5%. Індекс споживчих цін за січень-червень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 26,4%.

Кабінет міністрів України постановою від 5 липня 2008 року №602 знову змінив прогнозні макропоказники на 2008 рік. Зокрема, уряд змінив прогноз номінального ВВП із 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозний показник інфляції погіршено з 15,3% на 15,9%.

Світовий банк (СБ) збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, у 2006 році - 11,6%, у 2005 році - 10,3%.