НСЖУ і «Міжнародний кур’єр» відроджують газетний фоторепортаж

Національна Спілка журналістів України та редакція всеукраїнського щотижневика «Міжнародний кур’єр» оголосили про початок конкурсу на кращі фоторепортажі, темою яких мають стати журналістські матеріали про різноманітні міжнародні події, відомих людей та цікаві закордонні мандрівки.

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі. Він проходитиме у двох розділах - для аматорів та професіоналів. Журі конкурсу, створене Спілкою журналістів, визначить переможців у кількох номінаціях – «Зарубіжний фоторепортаж», «Люди», «Міста», «Природа» і «Гумор». Автори кращих фоторепортажів будуть відзначені цінними призами та грошовими преміями, а за підсумками конкурсу буде організована спеціальна фотовиставка. Усі надіслані на конкурс фоторепортажі будуть опубліковані у щотижневику «Міжнародний кур’єр», адреса якого – info@intercourier.com.ua.

- Мета нашого конкурсу – відродження класичного газетного фоторепортажу, - розповідає голова Національної Спілки журналістів України Ігор Лубченко. – Як відомо, цей жанр вимагає творчого підходу від цілого колективу газетярів – фотокореспондента газети, журналіста-репортера, який має написати короткий, стилістично вишуканий текст, відповідального секретаря і макетувальника, у завдання яких входить грамотне розміщення фотографічного і текстового матеріалів на газетній полосі… Можливо, саме через складність виконання про фоторепортаж сьогодні трохи забули. Чому саме міжнародна тематика? Бо це водночас і цікавіше, і – складніше.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори міжнародного фотоконкурсу, його підсумки журі підіб`є у листопаді поточного року.