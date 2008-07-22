У Чернівцях обвалився балкон часів Австро-Угорської імперії

У Чернівцях під час реконструкції старої частини міста обвалився балкон.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, обвал будівельних конструкцій балкону будинку часів Австро-Угорської імперії на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської стався 21 липня. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, на місці, де обвалилися конструкції балкону, працює комісія у складі фахівців райради, Департаменту ЖКГ та Управління з питань надзвичайних ситуацій. За попередніми висновками, причина обвалу – «непридатність конструктивних елементів до експлуатації».

Це вже третій випадок цього року обрушення балконних конструкцій та карнизів на історичній пішохідній вулиці О.Кобилянської, яка нині перебуває на реконструкції до 600-річчя Чернівців.