Порошенко: За час АТО спецназівці провели майже 600 операцій із зачисток територій та ліквідації ДРГ
14:59, 15 квітня 2016Суспільство
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За час антитерористичної операції спецпризначенці Міністерства внутрішніх справ України взяли участь у проведенні близько 600 операцій із зачисток територій та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп.
МВС і ЗСУ «повертали Донбас в Україну та Україну на Донбас» / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу з нагоди відзначення 2-ї річниці з дня створення батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення.
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«За час проведення антитерористичної операції ви, тут присутні, і ваші побратими взяли участь у проведенні близько 600 операцій із зачисток територій, населених пунктів, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп», - зазначив глава держави.
За словами Порошенка, спецпризначенці МВС разом із ЗСУ та іншими силовими підрозділами «повертали Донбас в Україну та Україну на Донбас».
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