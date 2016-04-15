Порошенко: За час АТО спецназівці провели майже 600 операцій із зачисток територій та ліквідації ДРГ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу з нагоди відзначення 2-ї річниці з дня створення батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення.

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«За час проведення антитерористичної операції ви, тут присутні, і ваші побратими взяли участь у проведенні близько 600 операцій із зачисток територій, населених пунктів, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп», - зазначив глава держави.

За словами Порошенка, спецпризначенці МВС разом із ЗСУ та іншими силовими підрозділами «повертали Донбас в Україну та Україну на Донбас».