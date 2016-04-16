В Одесі городяни вийшли на віче проти мера міста Труханова

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері люди почали збиратися біля будівлі мерії на Думській площі, де з 13 квітня стоять намети активістів, які оголосили безстрокову акцію "Одеса без Труханова".

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Протестувальники прийшли з прапорами України, також у деяких прапори з символікою ВО "Свобода". У декого зав'язані на плечі жовто-блакитні полотнища.

Поруч з центральним входом у мерію встановлена імпровізована сцена, на якій виступають всі бажаючі.

Як заявив один із координаторів місцевого Євромайдану Сергій Гуцалюк, Одеса зробила свій проукраїнський вибір у 2014 році, а "Труханов – сепаратист, що загрожує безпеці Одеси".

"Сьогодні нас прийшло у 6 разів більше, ніж два дні тому... Ми доб'ємося свого. Вимагаємо розслідувати ситуацію з подвійним громадянством Труханова, фальсифікацію виборів у мери, і притягнути його до кримінальної відповідальності", - заявив Гуцалюк.

Перед присутніми виступив депутат Верховної Ради восьмого скликання Єгор Фірсов, який пообіцяв допомогти одеситам домогтися виконання їх вимог.

"Я 25 років прожив у Донецьку і не з чуток знаю, що таке мери-сепаратисти. Саме вони писали листи Путіну і вводили в управління містами таких як Аксьонов і Гіркін..." - сказав Фірсов.

Він додав, що на сході України люди виходили на проукраїнські мітинги, їх було багато, але недостатньо, щоб відстояти свої населені пункти перед сепаратистами та російськими найманцями.

"Одеситам потрібно об'єднатися, щоб не повторилася трагедія сходу України, щоб тут такого ніколи не сталося... Я зроблю все можливе, щоб про проблеми Одеси стало відомо центральній владі та депутатам Верховної Ради", - заявив Фірсов.

Він зазначив, що учасники руху "Одеса без Труханова" вимагають позбавити мера українського громадянства і депортувати його до Росії.

Присутні відреагували на появу Фірсова, а потім і на його виступ гучними, тривалими оплесками, а також хором кричали: "Молодець!".

Під час віче його учасники скандують: "Одеса без Труханова!", "Слава – Одесі!", "Слава Україні!", "Україна – понад усе!" та ін.

Під час проведення заходу на площі раптово з'явилися поліцейські і кінолог з собакою. Як з'ясувалося, невідомий телефоном повідомив про те, що в районі Думської площі нібито закладена бомба. Правоохоронці перевірили місце проведення мітингу, але нічого не виявили. Віче не переривалося.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня керівники Одеської облдержадміністрації звернулися до президента України та керівництва правоохоронних відомств невідкладно перевірити інформацію про російське громадянство міського голови Одеси Труханова.

У тексті офіційного звернення, зокрема, зазначалося, що 4 квітня ряд ЗМІ розповсюдили інформацію про наявність у Труханова паспорта громадянина РФ, а також про нібито участь мера, безпосередньо через афілійованих осіб, у створенні офшорних компаній на території Панами і Британських Віргінських островів, які в останні роки виконували ремонтні та інші роботи за рахунок коштів бюджету Одеси.

Труханов ці звинувачення спростовує.

В Одесі ввечері 13 квітня розпочалася безстрокова акція проти Труханова.

15 квітня Фірсов оприлюднив фотокопії документів, що підтверджують російське громадянство мера Одеси.