З понеділка до України повертаються дощі

У понеділок всією територією України пройдуть вологі атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в західних і північних областях, а вдень по всій Україні очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10-15°С; вдень на узбережжі морів, у західних і північних областях +17-22°С, на решті території температура очікується на рівні +23-28°С.

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У Києві в понеділок вночі місцями та вдень скрізь очікується короткочасний дощ, грози; температура вночі +13-15°С, вдень +18-20°С.