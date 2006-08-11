Заступником гендиректора ”Укрзалізниці” призначено людину з Донецька

15:45, 11 серпня 2006
Суспільство
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Депутатський мандат доведеться віддати

Володимир КОЗАК призначений заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).

Про це УНІАН повідомили в управлінні по зв`язках із ЗМІ «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. В.КОЗАК у 2006 р. обраний у Верховну Раду за списком Партії регіонів.

Народився в 1959 р., освіта - вища, генеральний директор корпорації «Міжрегіональний промисловий союз», проживає в Донецьку.

 

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