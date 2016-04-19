"На їхніх руках кров і смерть": глава СБУ незадоволений вироком, винесеним ГРУшникам Александрову і Єрофєєву

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав сьогодні журналістам.

“Скажу, як людина, а не як глава СБУ, я особисто не задоволений (вироком). Вони повинні були отримати більш жорсткий вирок за ці дії, які вони скоїли - на їхніх руках кров і смерть українських громадян”, - підкреслив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, Голосіївський райсуд Києва 18 квітня виніс вирок Александрову та Єрофєєву. Їх засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Суд визнав Александрова та Єрофєєва винними за наступними статтях Кримінального кодексу України - ведення агресивної війни (стаття 437), участь у терористичній організації (стаття 258-3), скоєння терористичного акту, що призвело до смерті людини (стаття 258 частина 3).

Водночас за трьома статтями ККУ суд виправдав Александрова та Єрофєєва. Це контрабанда зброї (стаття 201), носіння зброї без дозволу (стаття 263), порушення правил перетину тимчасово окупованих територій (стаття 332-1).