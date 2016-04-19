Прямого обміну Савченко на російських спецпризначенців не буде - Фейгін

Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Мова не йде про обмін (Савченко на Єрофєєва і Александрова). Не буде ніякого прямого обміну. Цей обмін – це обмін політиків, але не обмін між засудженими, з однієї простої причини, що все одно буде обрано процесуальна форма, при якій безпосереднього обміну Єрофєєва і Александрова на Савченко не буде. Мова йде про морально-політичний компонент. Надія не вважає себе винною у вчиненні злочину, вона була викрадена з території України і була засуджена в Росії з абсолютно надуманого приводу. Це не одне і теж", - сказав Фейгін.

Адвокат льотчиці додав: "Мова йде скоріше про те, що якщо політики домовляться, перші особи держав Росії і України, то Надія прийме це рішення, тим більше що вони її стосуються в першу чергу, але таким чином рятують її від відбування покарання і звільняють її як невинну. Тут це треба сприймати тільки як її оцінку своєї справи і справи в Україні".

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Російській Федерації затриманих на Донбасі російських спецпризначенців Александрова та Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці. Адвокат Ілля Новіков відзначає, що Александров і Єрофєєв - головні кандидати на обмін Савченко. Однак разом з тим обмін Савченко на ГРУшників - не єдиний варіант для її повернення в Україну.