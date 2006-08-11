В Україну ввезли нову унікальну породу службових собак

В Україні з`явилася нова порода службових собак – бельгійська вівчарка.

Про це УНІАН повідомив командир кінологічного підрозділу МВС України у Косово Ігор РОМАНОВ.

«Ця бельгійська вівчарка виведена в Бельгії спеціально для роботи по поліцейській лінії», - сказав І.РОМАНОВ.

За його словами, цей собака спеціально призначений для пошуку наркотиків, вибухових речовин, зброї, а також для використання як патрульний собака. «Унікальність цього собаки в тому, що якщо навчити працювати в одному з цих напрямів, він фанатично на сто відсотків виконуватиме свої обов`язки», - підкреслив І.РОМАНОВ. За його словами, собака цієї породи не дає жодного шансу злочинцям. Він також повідомив, що ця порода дуже енергійна, котра за часом роботи та ефективністю роботи перевершує навіть німецьку вівчарку. «Ці собаки практично ніколи не помиляються», - підкреслив він.

За його словами, цей собака дуже дорогий і таких собак в Україні вже чотири.

У той же час І.РОМАНОВ підкреслив, що цього собаку не можна тримати вдома. «Пересічним громадянам заводити такого собаку не рекомендується, оскільки ця порода створена тільки для роботи – в домашніх умовах собака мучитиметься», - повідомив І.РОМАНОВ.