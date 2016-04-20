Глава УГКЦ: Після збору коштів Папа Римський оголосить про місію допомоги постраждалим на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) сьогодні на прес-конференції в Києві.

3 квітня Франциск у своїй традиційній недільній проповіді на площі Святого Петра оголосив про збір коштів в усіх католицьких церквах у Європі для допомоги українцям, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту на Донбасі. Збір пожертв відбудеться 24 квітня, кошти підуть у фонд, який буде адмініструвати Папська рада "Cor Unum".

"Ця грошова збірка, яку ініціював Папа Франциск, є передвісником широкої гуманітарної акції, яку понтифік хоче зініціювати для полегшення страждання потерпілих від військових дій в Україні", - зазначив глава УГКЦ.

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"5 березня цього року постійний синод нашої церкви, я як глава церкви, ми мали особисту зустріч зі святішим отцем Франциском, де ми намагались пояснити йому особисто про те, що діється сьогодні в Україні. Ми це назвали найбільшою гуманітарною кризою в Європі після закінчення Другої світової війни", - відзначив Шевчук.

За його словами, представник Святішого отця в Україні Апостольський нунцій архієпископ Клаудіо Гуджеротті здійснив дві поїздки на Донбас.

"Після збору коштів нас чекає гуманітарна акція Святого престолу, оскільки це тільки збираються певні ресурси. Тепер відбуваються консультації про те, що насправді потрібно для України, скільки є тих людей, яким ми мусимо послужити, які є їхні першочергові потреби та яким чином найкраще донести ту допомогу до людей, які її потребують, та які механізми необхідно використати для того, щоб кожна копійка потрапила відповідно до мети, яку визначив Святійший отець", - повідомив Шевчук.