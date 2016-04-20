В Умані будівельний кран впав на позашляховик: загинула жінка, ще чотири людини госпіталізовано

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Уманському відділі поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області, в результаті падіння стріли крану на авто, 56-річна жителька села Острівець Уманського району загинула на місці події від отриманих тілесних ушкоджень. Ще четверо осіб, які їхали у машині, серед яких двоє дітей, госпіталізовані до Уманської міської лікарні.

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Як з’ясували правоохоронці, автомобіль, в якому знаходилися п’ятеро осіб, їхав вулицею Старицького в Умані вздовж будівництва нового елеватору. У цей час, на машину упала стріла будівельного крану. На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців даної події.