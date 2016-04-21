На Хмельниччині невідомі викрали з церкви ікони XVIII ст. вартістю 100 тис. грн

Як повідомили УНІАН у секторі Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, злочин скоєно у період 17-20 квітня. Невідомі відтиснули металеву решітку на вікні Свято-Миколаївської церкви, розбили скло і проникли всередину.

Із церкви викрали дві ікони розміром 1,6 на 0,6 м із зображенням Христа Спасителя та Ангела. Це дерев’яні ікони, написані маслом і вкриті позолотою. Датуються XVIII ст. Вартість кожної ікони становить близько 50 тис. грн.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Правоохоронці розшукують зловмисників.