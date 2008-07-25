Шандра огляне наслідки стихійного лиха на заході України

В Івано-Франківській області у період з 23 по 25 липня на території Богородчанського, Верховинського, Долинського, Косівського, Коломийського, Надвірнянського, Снятинського, Рожнятівського, Тлумацького районів та Яремчанської міської ради сильні зливові дощі призвели до різкого підйому рівнів води в гірських ріках басейнів Прута і Дністра.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, підтоплено 980 господарських споруд та 863 житлових будинків, з яких відселено близько 300 осіб, 34,8 га сільськогосподарських угідь, розмито 7920 м берегів та берегоукріплень річок.

У районах на окремих ділянках розмито та підтоплено 29 км автошляхів місцевого значення, пошкоджено та підмито 24 автомобільні та 30 пішохідних мостів.

Через замуленість води не працюють водозабірні станції міст Калуш та Надвірна.

Без електропостачання залишилось 43 населених пункти, в 10 районах області без телефонного зв`язку залишилось 96 населених пунктів.

Для надання допомоги населенню та на відновлювальних роботах було залучено 145 осіб та 59 одниць техніки аварійно-ремонтних бригад установ та відомств (ВАТ "Прикарпаттяобленерго", служби автомобільних доріг, облводгоспу, комунальних служб), у тому числі від МНС 75 осіб та 25 одиниць техніки підрозділів Головного управління МНС в Івано-Франківській області.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА відбув на Івано-Франківщину. Він відвідає найбільш постраждалі від стихії населені пункти.

*** У Львівській області протягом 24 і 25 липня спостерігались сильні зливи, внаслідок чого найбільш постраждали Старосамбірський та Сколівський райони.

У Старосамбірському районі внаслідок підйому рівнів води в р. Мшанка підтоплені житлові будинки в трьох селах: с. Бабино, Головецьке, Стрілки. Село Княжпіль залишилось без сполучення внаслідок розливу р. Вирва.

У Сколівському районі вчора о 22.00 сталося сходження селево-грязевих потоків на трасу державного сполучення "Київ-Чоп", внаслідок чого припинено рух автомобільного транспорту на ділянці Стрий - Нижні Ворота.

У районі с. Орявчик селевим потоком змито легковий автомобіль, в якому знаходились жінка і дитина. Їх врятовано.

О 2.30 у районі станції Демня Сколівського району внаслідок падіння дерева на колію зійшов з рейок електровоз та один вагон (з картоном) товарного потяга №2142 з 55 вагонів (слідував на Львів), який блокував сполучення в обидва напрямки: на Ужгород та з нього. Загиблих і травмованих не має. На місце події направлено два відновлювальні потяги та аварійні бригади Львівської залізниці. Сьогодні о 5.45 електровоз і вагон поставлено на рейки та відновлено рух потягів.

Для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт залучено всього 73 особи, 19 одиниць техніки, з них від МНС - 62 особи і 14 одиниць техніки.

*** У Закарпатській області в період з 23 по 25 липня на території Рахівського району сильні зливові дощі призвели до різкого підйому рівня води в річці Чорна Тиса.

Підтоплено 67 житлових будинків, розмито 1150 м берегоукріплень річок. На окремих ділянках розмито та підтоплено 29 км автошляхів місцевого значення, пошкоджено та зруйновано автомобільний міст та 24 дерев`яні містки.

На 173-му км автодороги регіонального значення Мукачево-Рогатин між містом Рахів та селом Білин пошкоджено дорожнє полотно довжиною близько 25 м, шириною 4 м, висотою 3 м. Рух автотранспорту на даній ділянці, автодороги функціонує одностороннім рухом.

Сьогодні о 1.30 у с. Лазіщина стався зсув ґрунту з деревами в ріку Лазіщина, внаслідок чого змінено течію русла на автодорогу регіонального значення Мукачево-Рогатин між смт Ясіня та с. Лазещина, підтоплено близько 300 м дорожного полотна, висота рівня води на автодорозі – близько 0,5 м. Є загроза підтоплення близько 10 житлових будинків.

О 1.50 внаслідок виходу води з русла р. Чорна Тиса біля с. Костилівка урочище Клифа підтоплено автодорогу регіонального значення Мукачево-Рогатин (річка протікає вздовж дороги).

*** У Чернівецькій області у період з 23 по 25 липня на територіях Путильського, Сокирянського, Кіцманського та Вижницького районів внаслідок сильних злив підтоплено 169 присадибних ділянок та 120 приватних подвір`їв, розмито покриття автомобільних доріг місцевого значення довжиною 700 м.

У сільськогосподарських підприємствах Хотинського та Сторожинецького районів градом та поривчастим вітром знищено 289 га сільськогосподарських культур.

*** У Рівненській області ввечері 23 липня у селах Красносілля, Малинівка, Садове, Андрусів, та території Русивельської та Синівської сільських рад Гощанського району внаслідок сильних поривів вітру та грозових дощів було пошкоджено покрівлі 12 житлових будинків, 16 господарських споруд, 2 сільських загальноосвітніх шкіл, бібліотеки та клубу. В агрофірмах району пошкоджено покрівлі виробничих та господарських приміщень загальною площею 800 кв. м, зруйновано 120 м цегляної огорожі.

*** У Хмельницькій області 23 липня у селах Ганопіль, В.Скнит, М.Скит, Рівки, Соснівка, Хоняків, Понора та Нараївка Славутського району сильним дощем з грозою та поривами вітру 25-30 м/с було частково пошкоджено лінії електропередач, електрозв`язку, повалено окремі дерева, з будівель соціальної сфери та індивідуальних житлових будинків зірвано близько 2 тисяч листів шиферу. Частково пошкоджено скло віконних рам. Жертв та постраждалих немає.

На місцях подій для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт цілодобово працюють підрозділи МНС, бригадами обленерго, служби автомобільних доріг, бригадами житлово-комунальних господарств.