Вибух на АЗС в окупованому Криму: з'явилися фото і відео з місця події

Як повідомили очевидці, на місце події приїхали кілька пожежних і поліцейських машин, територію у районі 300 метрів оточили, передає місцеве видання Avdet.

За попередніми даними, причиною вибуху стало займання газової колонки, яке сталося через недбалість персоналу.

Унаслідок події вигоріло службове приміщення, одна колонка, а також автомобіль марки Daewoo Lanos. Інформації про постраждалих немає.

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Вибух на цій заправці, за словами місцевих жителів, стається вже не вперше.

Джанкойці розповідають, що коли цю заправку збиралися будувати, вони виступали проти і навіть збирали підписи, але її все-таки побудували.

Нагадаємо, вибух пролунав сьогодні вранці на газовій автомобільній заправці в окупованому Джанкої на в'їзді в місто із сімферопольської траси.