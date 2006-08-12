Янукович: Україна видобуватиме свій газ сама...
13:05, 12 серпня 2006Суспільство
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...у Казахстані, Узбекистані, Росії
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір України брати участь в розробці газових родовищ у Казахстані, Узбекистані і Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Донецької області.
«Ми ставимо завдання розробляти родовища в Казахстані, Узбекистані і Росії», - сказав він. Прем`єр зазначив, що є дуже цікаве родовище в Російській Федерації, розташоване відносно недалеко від українських кордонів. Крім того прем`єр заявив про намір добиватися права на отримання дозволів на розробку родовищ в країнах Перської затоки. В.ЯНУКОВИЧ не дав інших деталей.
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