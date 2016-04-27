СБУ викрила велику мережу торговців зброєю

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, правоохоронці провели обшуки в приватних приміщеннях зловмисників у Київській, Чернігівській областях та столиці.

"Під час них співробітники Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю вилучили понад 40 пістолетів, автоматів, карабінів, гранатометів, велику кількість набоїв різного калібру, гранати, постріли до гранатометів тощо", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними СБУ, у двох підпільних майстернях, облаштованих у приватному будинку та гаражі у Києві та Чернігові, виявлено обладнання для виготовлення та переоснащення зброї. У торговців вилучено також значну суму грошей в різних валютах, зазначається в повідомленні.

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Співробітники спецслужби встановили, що зловмисники реалізовували зброю та боєприпаси у кримінальних колах по всій території України.

Головним слідчим управління СБУ відкрито кримінальне провадження. Чотирьом учасникам угруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 та 263-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.