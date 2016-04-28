Одеські медики підготувалися до "непередбачених обставин" під час свят

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради повідомила перший заступник директора департаменту охорони здоров'я міськради Ірина Соколова.

За її словами, на випадок непередбачених обставин 2 травня, а також в інші святкові дні визначено клінічні бази для організації екстреної медичної допомоги.

«У нас заготовлено медикаменти для екстреної допомоги. У нас 30-хвилинна готовність... Весь персонал не вирушає на свята з міста. Всі абсолютно керівники великих лікувальних установ, які мають резерв, на свята перебуватимуть на робочих місцях», - наголосила Соколова.

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Вона зазначила, що в місті передбачено, в разі необхідності, додаткове розгортання ліжок у лікувальних установах. Вищеназваний департамент працює в цьому напрямку в тісній співпраці зі службою міської станції швидкої допомоги, з Одеським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Більше того, у нас вирішено питання щодо резервів з Військово-медичним клінічним центром Південного регіону... Враховуючи сумний досвід минулих років, перша сигнальна інформація для нас - від бригад швидкої допомоги і про виникнення напруженої ситуації... Ми контактуємо з усіма абсолютно силовими структурами», - додала Соколова.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про необхідність попередити всіх медиків про те, щоб всі були на зв'язку і «за першим сигналом» в найкоротші терміни прибули на робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на травневі свята, передусім 2 травня, охорону правопорядку забезпечуватимуть близько 3 тисяч правоохоронців.

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Під час травневих свят вулиці міста патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька проукраїнських активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися, також почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку й загинула більшість людей.