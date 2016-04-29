У християн сьогодні Страсна П'ятниця - найскорботніший день року

Як повідомляє сайт "Православний спадок України на Горі Афон", Страсна П'ятниця присвячена спогадам про суд над Іісусом Христом, його розп'яття і хресну смерть на Голгофі, зняття Його тіла з хреста і поховання.

У храмах на утрені зачитують дванадцять євангельських уривків, які в хронологічному порядку розповідають про події п'ятниці. Окремо читають оповідання кожного з чотирьох євангелістів - Матвія, Іоанна, Луки і Марка. А на великій вечірні про події цього дня розповідає одне тривале складене Євангеліє.

У Страсну П'ятницю Літургію не служать.

В середині дня в усіх храмах звершують чин Виносу Плащаниці, а ввечері - чин поховання Плащаниці.

Плащаницею називають плат із зображенням Іісуса Христа, що лежить у гробі. Плащаницю виносять з вівтаря і встановлюють в центрі храму на піднесенні, яке символізує Гроб Господній. Перед Плащаницею належить робити земні поклони і прикладатися до неї.

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За православною традицією до виносу Плащаниці віруючі нічого не їдять, а потім - тільки хліб і воду. У цей день не можна займатися справами по дому. У цей день не фарбують крашанки і не печуть паски. У Страсну п'ятницю не можна веселитися і сміятися, влаштовувати розваги.

Завершується утреня Великої суботи хресним ходом з Плащаницею навколо храму.

Згідно з Євангеліями, в п'ятницю після арешту в Гефсиманському саду, Ііісуса повели на допит в дім первосвященика.

Після суду, Понтій Пілат, прокуратор іудейський, затвердив вирок про страту Христа. Згідно з традицією, на честь великого свята юдейської Пасхи одного з арештованих милували. Прокуратор у зверненні до народу радив звільнити Іісуса, але підкуплені грошима первосвящеників і фарисеїв люди кричали: "Розіпни Його!", А про Варавву: "Відпусти його!". Останні слова Іісуса: "Отче! В руки Твої віддаю дух Мій".

О 3-й годині пополудні Ісус помер. Господь добровільно прийняв муки, щоб спокутувати гріхи всього людства. Зняте з хреста тіло Господнє, обернули в плащаницю і поховали в печері, а вхід завалили величезним каменем.