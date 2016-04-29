Дніпропетровщина отримає понад 3 млрд гривень на соціальні виплати

Про це повідомила начальник управління забезпечення державних програм департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської ОДА Вікторія Чернигіна, передає 34.ua.

За кошти з державного бюджету забезпечується підтримка сімей з дітьми, малозабезпечених, інвалідів з дитинства і т. д. Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму, який невдовзі зросте.

"З 1 травня розмір прожиткового мінімуму для основних категорій населення збільшиться. Разом з тим, зросте і державна допомога – в середньому на 5%. Очікуємо, що в травні загальний обсяг субвенції на виплату держдопомоги збільшиться на 15 мільйонів гривень. До кінця року уряд планує підвищити прожитковий мінімум ще на 10%", – акцентувала Черныгина.

Єдиний вид допомоги, який залишиться незмінним, – при народженні дитини. Сума в 41 тис. 280 грн, згідно з чинним законодавством, є постійною і не залежить від прожиткового мінімуму.

В цілому, щомісяця на Дніпропетровщині соціальна допомога надається 180 тисячам сімей. З початку 2016 року жителі області отримали понад 1 млрд грн.

В цьому році регіон буде мати на соціальні виплати понад 3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір з 1 грудня підвищити соціальні стандарти на 10% замість раніше запланованих 6%, а також скасувати оподаткування пенсій з 1 травня.