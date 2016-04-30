Благодатний вогонь з Єрусалиму прилетів до Києва (відео)

У аеропорту "Бориспіль" рейс зустріли кореспонденти ТСН.

Священики прилетіли звичайним, регулярним рейсом. Лампади для вогню зроблені спеціальні – щільно закриті для безпеки польоту. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прямо в аеропорту дав вірянам, які зустрічали делегацію, підпалити свічки від священного вогню.

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Далі Благодатний вогонь повезуть до Володимирського кафедрального собору у Києві. Вже вночі його повезуть і на західну Україну, зокрема до Луцька.

А вже після Великодня делегація з священників повезе вогонь в зону АТО. Там, на передовій, свою службу несуть і капелани Київського патріархату. Відтак у воїнів, які боронять Україну, також буде можливість розділити частинку Благодатного вогню.