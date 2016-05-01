Філарет закликав українців на Великдень радіти, незважаючи на всі труднощі і війну

Філарет побажав, щоб Господь захистив Україну від зовнішнього агресора і внутрішніх ворогів та допоміг навести лад в країні.

Читайте такожБійці із зони АТО привітали українців з Великоднем: Будьмо відважними, ворог не пройде (відео)

"Сердечно вітаю вас, Преосвященні архіпастирі, боголюбиві пастирі, чесне чернецтво, улюблені браття і сестри зі святом світлого Воскресіння Христового! Вітаю з Пасхою Христовою Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, Український Уряд, Збройні сили України, які в складних умовах, віддаючи своє життя, захищають нашу свободу, нашу територію, нашу Батьківщину. Вітаю з великим християнським святом весь український народ і всіх українців у всіх країнах світу, на всіх континентах", – сказав Філарет.

За його словами, незважаючи на те, що українці відчули на собі гнів Божий, вони повинні радіти у цей день.

"У цьому році український народ святкує Воскресіння Христове в умовах агресивних дій Росії щодо України, в той час, коли нові каїни убивають своїх українських братів. Гнів Божий відчув на собі весь український народ. Як нам радіти пасхальною радістю, коли скорбота прокотилась по всій Україні і доторкнулась до сердець безлічі людей? Чи можемо радіти в таких умовах? Не тільки можемо, а й повинні!", - зауважив Патріарх.

Як відомо, сьогодні православні християни святкують Воскресіння Христове або Великдень – головне християнське свято.