MH17 збив "Бук" російської 53-ої бригади – Bellingcat

Про це повідомив експерт Bellingcat Арік Толер у ефірі Еспресо.TV.

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"Сьогодні ввечері буде новий звіт по "Буку", який збив Боїнг. Була невідома точна цифра. Середню цифру було не видно, тому що вони її зафарбували. Ми встановили цю середню цифру - це три. Номер "Буку" - 332", - сказав експерт.

Він наголосив, що "Бук" належить російській 53-ій бригаді.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року було створено міжнародну слідчу групу, до складу якої ввійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

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Зокрема, згідно із звітом, авіакатастрофа сталася внаслідок детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України".

Голова Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.