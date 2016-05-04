Поблизу Одеси відкрили перший в області пам'ятник писанці

Автор скульптури - відомий майстер Кирило Максименко, раніше створив композицію «руку Стіва Джобса» на вулиці Новосільського в Одесі і інші витвори з металобрухту, повідомляє dumskaya.net.

За словами Максименка, Комінтернівська писанка зварена зі звичайних кріпильних шайб.

Читайте такожУ Житомирі відкрилося Великоднє містечко, де представлено 300 писанок

«Їх приблизно дві тисячі, - розповів скульптор. - Оскільки замовлення було невідкладне, довелося закуповувати, хоча зазвичай я знаходжу деталі під час походів по місту і околицях».

Писанка - не перший і не останній арт-об'єкт Максименка, встановлений в Комінтернівському. У лютому на центральній вулиці відкрили його ж композицію «Серце любові». А в травні, каже скульптор, там з'явиться «голова Жаклін Рок» - пам'ятник останній коханій великого Пікассо.