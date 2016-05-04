В Свердловську побили п'яного радіотелеграфіста окупантів, а в Луганську стрілка - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що зростає невдоволення місцевого населення тимчасово окупованих територій сходу України присутністю та діями російських окупаційних військ.

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Так, 2 травня мешканцями Свердловська "затримано та завдано важких тілесних ушкоджень" оператору-радіотелеграфісту відділу протиповітряної оборони штабу 2 армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації прапорщику Є. Дорошеву, який, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, погрожував використати ручну гранату.

Крім того, 3 травня жителями Луганська "відібрано зброю та завдано важких тілесних ушкоджень" військовослужбовцю 9-ї мотострілецької роти 7-ї окремої мотострілецької бригади 2 АК ЗС РФ І. Кочубею, який, перебуваючи напідпитку, намагався вчинити стрілянину у бік густонаселених районів міста "на честь травневих свят".

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