У Дніпропетровську скоротять легендарний базар "Озерка"

Як повідомляє 056.ua, зокрема йдеться про те, що в Дніпропетровську буде відновлено рух транспорту по вулиці Боброва. Рішення, підписане мером Дніпропетровська Борисом Філатовим, вже опублікували на сайті міської ради.

Відомо, що "Озерка" займає частину вулиці Боброва, таким чином, ринку доведеться потіснитися.

Проїзд буде відновлено від Січового провулка до вулиці Надії Олексієнко. Процес звільнення вулиці від ларьків і кіосків "Озерки" буде контролюватися поліцією, а на виконання указу торговцям дали 3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня київська влада опублікували список Мафів у столиці, що підлягають демонтажу.