Зі стели в центрі Харкова вкрали герб України
13:00, 04 травня 2016Суспільство
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Харківські правоохоронці проводять перевірку за фактом зникнення герба України зі стели на проспекті Правди, 11.
У Харкові здійснена чергова диверсія щодо стели на проспекті Правди / Фото facebook.com/slava.mavrichev
Як повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Харківській області у своєму Facebook, інформація про зникнення національного символу надійшла в Шевченківське відділення поліції в місті Харкові 3 травня о 13:35.
На проспект Правди,11 виїжджала слідчо-оперативна група, було проведено огляд місця події.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Зараз правоохоронці проводять усі необхідні заходи для встановлення обставин і осіб, причетних до скоєння злочину.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові у квітні 2015 року невідомі підірвали стелу з державним прапором України на проспекті Правди.
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