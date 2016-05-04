Зі стели в центрі Харкова вкрали герб України

Як повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Харківській області у своєму Facebook, інформація про зникнення національного символу надійшла в Шевченківське відділення поліції в місті Харкові 3 травня о 13:35.

На проспект Правди,11 виїжджала слідчо-оперативна група, було проведено огляд місця події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці проводять усі необхідні заходи для встановлення обставин і осіб, причетних до скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові у квітні 2015 року невідомі підірвали стелу з державним прапором України на проспекті Правди.