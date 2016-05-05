В Бабиному Яру спалили прапор Ізраїлю - КМДА
Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів, щоб якомога швидше знайти і притягнути до відповідальності тих, хто здійснив акт вандалізму в Бабиному Яру.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
«Група молодиків, як зафіксували камери відеоспостереження, в Бабиному Яру біля пам'ятника «Менора» спалила прапор Держави Ізраїль. Сталося це в національний день пам'яті і скорботи єврейського народу, коли євреї всього світу згадають 6 мільйонів жертв нацизму, знищених фашистами під час Другої світової війни», - зазначив Кличко.
За його словами, неприпустимо, щоб над пам'яттю жертв знущалися.
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«Та й ще в місці, яке знають в світі як один із символів страшного злочину фашизму - в Бабиному Яру, де винищили десятки тисяч людей різних національностей, більшість з яких були євреї», - зауважив міський голова столиці.
Кличко наголосив, що пам'ять про жертв треба шанувати, аби подібних трагедій людства більше не повторилося.
Він також повідомив про намір київської влади створити в Бабиному Яру Меморіал пам'яті жертв Голокосту.
5 травня відзначається День пам'яті катастрофи і героїзму євреїв.
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