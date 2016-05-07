Івано-Франківськ святкує 354-річчя міста

15:14, 07 травня 2016
Суспільство
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Івано-Франківськ сьогодні святкує 354-річчя міста.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалось святкування покладанням квітів до пам'ятника Івану Франку, після чого кілька сотень франківців у вишиванках ходою під звуки оркестрів пройшлися вулицями від площі Франка до міської Ратуші, де відбулося офіційне відкриття святкування - Дня міста.

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З балкону міської Ратуші владики традиційних християнських церков помолились за "благословення для міста і його жителів".

Після молитви священнослужителі подарували міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу грамоту-благословення та освячену ікону Божої Матері.

Мер подякував усім гостям, які прибули на святкування Дня міста, жителям та іноземним делегаціям. За його словами, "Івано-Франківськ - це європейське місто". "Крок за кроком наше місто стає впорядкованішим, - наголосив мер. - Але нам потрібно працювати, і тоді прийдуть інвестиції. Івано-Франківськ є містом для комфортного життя".

Також усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв.

Протягом дня заплановано низку фестивалів, виставок, зустрічей, концертів на площах міста тощо.

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